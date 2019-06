Ajax slaat na komst van Quincy Promes nieuwe 'megaslag'

Ajax lijkt de komst van Quincy Promes op korte termijn af te ronden en ook op zakelijk gebied is er maandagmiddag groot nieuws in Amsterdam.

De club laat namelijk weten dat de overeenkomst met hoofdsponsor Ziggo met twee jaar verlengd is. De oorspronkelijke deal tussen de twee partijen kende een looptijd tot medio 2020 en het kabelbedrijf zal nu tot medio 2022 aan de club verbonden blijven. Bovendien is er een optie om de samenwerking met nog twee jaar te verlengen.

De Telegraaf sprak eerder al over een ‘megaslag’ voor , daar de vaste bijdrage die Ziggo jaarlijks overmaakt naar verluidt omhoog gaat. De kabelmaatschappij betaalde vooralsnog een vast bedrag van acht miljoen euro per jaar over, waar maximaal twee miljoen euro aan bonussen bovenop kon komen. De vaste bijdrage zou nu echter verhoogd worden, waardoor de Amsterdammers jaarlijks een hoger gegarandeerd bedrag zullen innen.

Ajax komt met de nieuwe deal nog niet in de buurt van de top tien van Europa, maar slaat toch een flinke slag op het gebied van hoofdsponsor-inkomsten. Clubs als Celtic, , en incasseren jaarlijks namelijk een significant lager bedrag, zo voegt De Telegraaf toe.

“Wij zijn Ziggo erg dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en de manier waarop zij als hoofdsponsor invulling geven aan onze samenwerking. Ziggo zal ook komend seizoen meerdere activiteiten en acties organiseren voor onze fans. Daarnaast kunnen supporters in heel Nederland via Ziggo Sport genieten van exclusieve Ajax-content”, reageert algemeen directeur Edwin van der Sar opgetogen.