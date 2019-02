Ajax slaat bod van een miljoen euro op Alfred Schreuder af

Ajax verleent geen medewerking aan het vertrek van Alfred Schreuder, zo schrijft De Telegraaf woensdag. Er is interesse vanuit Duitsland voor hem.

RB Leipzig heeft zich officieel gemeld en is bereid om rond een miljoen euro voor de assistent-trainer te betalen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars houdt de rechterhand van hoofdtrainer Erik ten Hag aan zijn contract tot de zomer van 2020.

De belangstelling van Leipzig voor de 46-jarige Schreuder heeft te maken met Julian Nagelsmann. De nu nog trainer van TSG Hoffenheim staat vanaf komende zomer voor de selectie van die Roten Bullen en kent de Nederlander nog uit hun gezamenlijke periode in Hoffenheim. Schreuder was assistent-trainer van Huub Stevens en bleef ook aan als assistent toen zijn landgenoot werd opgevolgd door Nagelsmann.



Ajax weekte Schreuder in december 2017 voor een bedrag van drie ton los bij Hoffenheim, na het ontslag van Marcel Keizer en de aanstelling van Ten Hag. Dat was voor Nagelsmann een teleurstelling. "Ik spreek Julian nog regelmatig en weet dat er contact tussen de clubs is geweest", laat Schreuder nu aan het dagblad weten. "Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar en Ajax beslist."



Schreuder heeft begrip voor het standpunt van Ajax. "Werken met Nagelsmann was hartstikke mooi, maar ik heb het bij Ajax ook heel goed naar mijn zin." Volgens het dagblad was het aannemelijk dat hij bij Leipzig een contract tot medio 2023 had kunnen signeren, net als Nagelsmann.