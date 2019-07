Ajax scoort primeur met paginagrote felicitatie aan De Jong in Mundo Deportivo

Ajax heeft voor een primeur gezorgd in Spanje met een paginagrote advertentie in Mundo Deportivo gericht aan Frenkie de Jong en Barcelona.

De Amsterdammers feliciteren de middenvelder in de krant met zijn overstap naar , waar hij vrijdagavond gepresenteerd wordt aan pers en publiek. Nog nooit eerder kaapte een buitenlandse club een volledige pagina in een krant in Spanje om een speler te feliciteren met zijn transfer.

Volgens het Spaanse dagblad heeft de pagina ingenomen om hun dankbaarheid richting de speler te tonen. "Barça, geniet van de toekomst zoals wij dat doen. Veel geluk, Frenkie", zo luidt de tekst, die wordt ondertekend door Ajax. De pagina wordt verder gevuld door een grote foto van De Jong in het shirt van Ajax. De Amsterdammers hebben dezelfde advertentie geplaatst in de sportkaternen van alle kranten van Barcelona.



De Jong wordt vrijdagavond gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Donderdag kwam hij al aan in het Camp Nou, waar een fotosessie gepland stond en hij een rondleiding kreeg door het stadion. Vrijdagavond zet hij om 18.15 uur zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Om 19.00 uur volgt de presentatie op het veld, waarna om 19.45 uur de persconferentie volgt.



"Hooghouden in een vol Camp Nou, dat hoort er natuurlijk ook bij. Zoiets wordt bijzonder om mee te maken. De beelden van spelerspresentaties bij grote clubs als Barcelona ken ik van vroeger van televisie van, nu maak ik het zelf mee", aldus De Jong in het Algemeen Dagblad. "Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, maar dat maakt me ook niet zo veel uit. Ik laat het gewoon wel allemaal op me afkomen, probeer er vooral van te genieten. En verder maak ik me niet te druk. Ik ga me niet opeens anders voordoen dan dat ik ben. Ook in Barcelona blijf ik gewoon Frenkie. Op het veld en als persoon.''