Ajax schrijft geschiedenis en verkoopt 67.000 kaarten voor Real Madrid-thuis

De supporters van Ajax lopen massaal warm voor de kraker met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, komende woensdag.

Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf heeft de club uit Amsterdam voor het eerst in de geschiedenis liefst 67.000 kaarten voor het naderende duel met de titelverdediger in de Johan Cruijff ArenA verkocht. Het dagblad verzekert dat Ajax het stadion, dat een capaciteit van 53.000 toeschouwers heeft, zeker drie keer had kunnen uitverkopen. Dat is ook de reden dat de club een zogeheten viewing party in de Ziggo Dome houdt. Ook de 14.000 plaatsen tellende concertzaal van Ajax’ hoofdsponsor is volledig uitverkocht.



De gelukkige fans in de Ziggo Dome zien niet alleen de wedstrijd op grote schermen, maar krijgen een volledig programma voorgeschoteld. De dj’s én Ajax-fans Sunnery James en Ryan Marciano, Diggy Dex en Peter Beense verzorgen optredens, terwijl Rafael van der Vaart, John Heitinga, Michael Reiziger en Sjaak Swart voorbeschouwen.



Als de viewing party een succes wordt, zal deze volgens het dagblad bij plaatsing van Ajax voor de Champions League vaker plaatshebben. Het team van Erik ten Hag leed geen enkele nederlaag in de groepsfase van het Europese miljardenbal, maar moest uiteindelijk toch Bayern München voorrang verlenen als groepswinnaar.