Ajax schrijft drietal nieuwelingen in voor Champions League

Ajax heeft Lisandro Magallán, Lassina Traoré en Bruno Varela ingeschreven voor de Champions League, zo is te zien op de website van de UEFA.

De drie spelers werden in januari aangetrokken en kunnen in de achtste finales van het toernooi tegen Real Madrid hun debuut maken namens de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Luis Manuel Orejuela, Matteo Cassierra en Maximilian Wöber hebben Ajax in januari verlaten en zijn derhalve niet door de club ingeschreven. Opvallend genoeg staan de namen van Kaj Sierhuis en Azor Matusiwa wel op de lijst. De twee spelers zijn verhuurd aan respectievelijk FC Groningen en De Graafschap.



Een maximum van 25 spelers, waarvan er 2 keepers moeten zijn, mogen op de A-lijst staan. Een minimum aantal van acht plaatsen is gereserveerd voor zelf opgeleide spelers. Als een club minder dan acht spelers uit de eigen jeugdopleiding heeft, dan wordt het maximum aantal spelers op de A-lijst ingekort. Een speler mag op de B-lijst geplaatst worden als hij geboren is na 1 januari 1997 en moet vanaf zijn vijftiende verjaardag twee jaar onafgebroken voor de club hebben gespeeld.



Ajax neemt het volgende week op tegen Real Madrid. De titelverdediger komt op 13 februari op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Een kleine drie weken later, op 5 maart, volgt de return in het Santiago Bernabéu.



Keepers

24. André Onana

26. Kostas Lamprou

28. Bruno Varela

33. Dominik Kotarski

51. Stan van Bladeren*



Verdedigers

2. Rasmus Kristensen

3. Joël Veltman

4. Matthijs de Ligt

16. Lisandro Magallán

17. Daley Blind

27. Perr Schuurs

31. Nicolás Tagliafico

35. Mitchel Bakker*

42. Navajo Bakboord*

48. Sven Botman*



Middenvelders

6. Donny van de Beek*

8. Daley Sinkgraven

12. Noussair Mazraoui*

15. Carel Eiting*

19. Zakaria Labyad

20. Lasse Schöne

21. Frenkie de Jong

22. Hakim Ziyech

30. Dani de Wit*

36. Azor Matusiwa*

37. Noa Lang*

38. Ryan Gravenberch*

40. Jurgen Ekkelenkamp*



Aanvallers

7. David Neres

9. Klaas-Jan Huntelaar

10. Dusan Tadic

18. Hassane Bandé

23. Lassina Traoré

25. Kasper Dolberg

32. Vaclav Cerny*

39. Kaj Sierhuis*

46. Ché Nunnely*



Spelers met een * achter hun naam staan op de B-lijst