'Ajax schakelt snel na uitvallen Ziyech en identificeert transtertarget'

Ajax kijkt in Argentinië naar mogelijke versterkingen voor het middenveld.

Volgens de Colombiaanse journalist Pipe Sierra van W Radio Colombia staat Jorge Carrascal in de nadrukkelijke belangstelling van de Amsterdamse club.

zou deze maand nog zaken willen doen met , de werkgever van de 21-jarige middenvelder uit Colombia. Naar verluidt heeft Carrascal een ontsnappingsclausule van twintig miljoen euro in zijn contract staan.

Carrascal wordt door Sierra aangemerkt als een aanvallende middenvelder, die dit seizoen tot dusver tot twee doelpunten in acht wedstrijden voor River Plate wist te komen.

De door Ajax begeerde spelmaker heeft een verleden in Europa, met kortstondige periodes bij B en Karpaty Lviv. Sinds afgelopen zomer draagt Carrascal het shirt van River Plate, waar diens contract nog ruim drie jaar doorloopt.

Het is alweer de derde keer in een kort tijdsbestek dat Ajax in verband wordt gebracht met een speler van River Plate. Exequiel Palacios verkoos in december echter boven een avontuur bij de koploper in de .

Afgelopen maandag werd door Radio Del Plata gemeld dat Ajax een eerste bod van vijftien miljoen euro heeft neergelegd voor Juan Fernando Quintero.

De aanvallende middenvelder zou een afkoopclausule van 22 miljoen euro in zijn huidige verbintenis hebben staan. River Plate neemt het aanbod naar verluidt in overweging, al zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen in het transferverhaal rondom Quintero.

Trainer Erik ten Hag zoekt een oplossing voor het wegvallen van Hakim Ziyech, die vanwege een scheurtje in de kuitspier enkele weken niet inzetbaar is. In het bekerduel met Spakenburg (7-0) speelde Siem de Jong, die een hattrick produceerde, kort achter de spitsen.

De routinier werd op het middenveld geflankeerd door Razvan Marin en Carel Eiting. Het is ook mogelijk dat Donny van de Beek, bankzitter tegen Spakenburg, of Ryan Gravenberch de komende tijd als aanvallende middenvelder wordt gebruikt door Ten Hag.