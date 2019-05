Ajax-revelatie vergeleken met Van Bommel: "Misten we in Nederlands voetbal"

Donny van de Beek was dinsdagavond opnieuw belangrijk voor Ajax.

De middenvelder maakte in het eerste duel met in de halve finales van de het enige doelpunt van de wedstrijd en verschafte daarmee een goede uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Amsterdam. Jack van Gelder en Youri Mulder zijn een dag later enthousiast over de ontwikkeling van Van de Beek.

De 22-jarige middenvelder was aan het begin van het seizoen zeker niet onomstreden bij Ajax, maar de laatste maanden is hij uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht in het team van trainer Erik ten Hag. Van de Beek staat na 53 officiële wedstrijden deze voetbaljaargang voor Ajax op 16 doelpunten en 11 assists en wordt door Van Gelder geopperd als 'de ontdekking van het seizoen bij Ajax'.



Mulder erkent bij Ziggo Sport dat Van de Beek 'gedurende het seizoen steeds beter is gaan spelen'. "Hij komt er steeds beter in en het lijkt ook wel alsof hij zijn eigen kwaliteit steeds beter herkent", vertelt de oud-spits, die vooral de diepgang in het spel van Van de Beek looft. "Het is iets dat we in het Nederlandse voetbal misten. Hij komt vaak voor het doel en scoort als middenvelder veel."



"Vanochtend las ik in de krant dat de Nederlandse talentenfabriek weer een typische aanvallende middenvelder heeft afgeleverd. Wat hij presteert is echt heel goed", aldus Mulder. De vergelijking met oud-international Johan Neeskens gaat volgens Van Gelder mank. "Neeskens was nog veel meer een breker. Ik denk eerder aan een speler als Van Bommel", zegt de presentator.