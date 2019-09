Ajax rekent 'voorzichtig' op lichte blessure voor Noussair Mazraoui

Ajax-speler Noussair Mazraoui ondergaat dinsdagmiddag een MRI-scan die duidelijkheid moet geven over de ernst van zijn blessure.

Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De rechtsback annex middenvelder van Marokko raakte zaterdag in duel met het Olympisch team van Mali (1-1) geblesseerd aan zijn knie.

Mazraoui kwam vrijdagavond niet in actie in de vriendschappelijke wedstrijd van het 'grote' Marokko tegen Burkina Faso (1-1) en begon zaterdagavond in de basis namens het Olympisch team tegen Mali.

Mazraoui startte op het middenveld, maar moest de strijd halverwege de tweede helft uiteindelijk staken vanwege een kwetsuur, die hem meer en meer in de weg zat met zijn spel.

De 21-jarige middenvelder kwam met zijn knie in aanraking met de knie van een tegenstander en voelde daarna pijn bij het passen. Daarop heeft hij zich direct laten wisselen.

rekent er 'voorzichtig' op dat de blessure van Mazraoui, die in Amsterdam de concurrentiestrijd met rechtsback Sergiño Dest voorlopig heeft verloren, meevalt, zo klinkt het.