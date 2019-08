Ajax reageert op loting: "Een sterke groep, teams zijn aan elkaar gewaagd"

Vanuit het Ajax-kamp wordt overwegend positief gereageerd op de groep waar de club in terecht is gekomen in de Champions League.

De Amsterdammers werden donderdag in Monaco gekoppeld aan , en OSC. Volgens aanvoerder Dusan Tadic liggen er kansen. "Uiteraard gaan wij voor Europese overwintering. Een club als moet ambitieus zijn", aldus de Serviër op de website van zijn werkgever.

Een favoriet durft Tadic niet aan te wijzen. "Een sterke groep, waarbij iedereen kans heeft. Er is geen uitgesproken favoriet", zegt de aanvaller, die Chelsea goed zegt te kennen. "Ik heb jaren tegen ze gespeeld en over het algemeen met goede resultaten tegen ze geboekt. Ze hebben met Frank Lampard een nieuwe coach en zijn onder hem een nieuwe weg ingeslagen. Het is een goed voetballende ploeg."

Tadic denkt dat de poule van Ajax minder lastig is dan die van vorig jaar, toen , en AEK Athene de tegenstanders waren. "Ik vind deze groep niet sterker. Vorig seizoen was Bayern heel sterk en hetzelfde geldt voor Benfica. Nu hebben we teams die denk ik aan elkaar gewaagd zullen zijn." Trainer Erik ten Hag sluit zich grotendeels aan bij zijn pupil.

"Vorig jaar hadden we met Bayern München een uitgesproken favoriet en was AEK Athene een zwakkere ploeg. Nu lijken de verhoudingen heel gelijk. Iedereen kan van elkaar winnen", zegt Ten Hag tegenover het ANP . Hij wijst Chelsea aan als favoriet. "De intensiteit in de Premier League is zo hoog. Maar in Spanje kunnen ze goed voetballen en Lille eindigt ook gewoon tweede in een fysiek heel sterke competitie. Wij zullen een fantastische campagne moeten draaien als we willen overwinteren."

Ook Klaas-Jan Huntelaar reageert positief op de loting. "Ik vind het vooral belangrijk dat de clubs niet te ver reizen zijn. Dicht in de buurt, zodat we lekker rustig met de trein of bus kunnen gaan. Dat vind ik het fijnst. En dat is ook wel lekker voor de fans", aldus de 36-jarige spits.