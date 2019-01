'Ajax raakt naast Overmars mogelijk ook Van der Sar kwijt aan de PL'

Manchester United denkt aan de komst van Edwin van der Sar, zo meldt The Independent maandag.

De Engelse krant schrijft dat men eerst een director of football wil strikken voordat er een besluit wordt genomen over een definitieve aanstelling van een manager. Naar verluidt is de algemeen directeur van Ajax een goede optie op Old Trafford.



Ole Gunnar Solskjaer nam de taken van de vertrokken José Mourinho in december over en sindsdien boeken the Red Devils louter overwinningen. Hoewel Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur nog altijd geldt als droomkandidaat, geniet de Noorse trainer steeds meer steun in alle geledingen binnen de Engelse grootmacht, zo klinkt het. Ook Sir Alex Ferguson ziet een permanente aanstelling van Solskjaer zitten.



Voordat Solskjaer of een andere manager wordt aangesteld voor de komende seizoenen, wil United eerst een technisch eindverantwoordelijke halen die de structuur kan bepalen. Paul Mitchell van RB Leipzig staat hoog op het lijstje, maar de verwachting is dat hij in de nabije toekomst moeilijk is los te weken bij de Bundesliga-club. Daarnaast wil Giuseppe Marotta van Internazionale niet naar Engeland verkassen, terwijl Fabio Paratici Juventus niet wil verlaten.



Zodoende is 'clublegende' Van der Sar een belangrijke kandidaat om het roer over te nemen bij de huidige nummer zes van de Premier League. De voormalig doelman van the Mancunians is niet de enige directeur van Ajax die wordt gelinkt met een transfer naar de Premier League. Eerder werd directeur spelersbeleid Marc Overmars in verband gebracht met een topfunctie bij Arsenal, aangezien Sven Mislintat inmiddels binnenkort bij de Londense club vertrekt.