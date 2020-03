Ajax prikt datum voor onthulling standbeeld Cruijff: "Ziet er geweldig uit"

De onthulling van het standbeeld van Johan Cruijff bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA vindt plaats op 22 april.

Dat weten onder meer De Telegraaf en Life donderdag te melden. Het levensgrote bronzen beeld komt vlakbij het standbeeld te staan van voormalig assistent- en hersteltrainer Bobby Haarms.

Kunstenaar Hans Jouta is verantwoordelijk voor de productie van beide beelden. "Wij hebben het beeld al mogen zien en het ziet er geweldig uit", laat een verheugde Jordi Cruijff weten in een reactie aan De Telegraaf.

"Namens de familie wil ik dan ook alle supporters van Ajax bedanken die zich hebben ingezet en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie eerbetoon aan mijn vader."

Supporters van Ajax vonden dat er een standbeeld moest komen voor de op 24 maart 2016 overleden Cruijff, waarna de werkgroep 'Deze man verdient een standbeeld' werd opgericht.

Binnen drie maanden werd het benodigde bedrag van 75.000 euro ingezameld, waardoor definitief kon worden begonnen aan het eerbetoon voor Cruijff.

De opdracht ging naar Jouta, een fervent supporter van Ajax. De officiële onthulling vindt plaats op 22 april om 15.00 uur. Ajax TV zorgt voor een livestream van alle plichtplegingen hieromtrent.

Een dag later, als Ajax in de Johan Cruijff ArenA aantreedt tegen , is het standbeeld te bezichtigen voor supporters. Cruijff, die overleed aan de gevolgen van kanker, zou op 25 april zijn 73ste verjaardag hebben gevierd.