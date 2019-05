Ajax presenteert nieuw tenue: hoofdrol voor piepjonge Levi Acheampong

Ajax en adidas hebben donderdagochtend het nieuwe thuistenue voor het seizoen 2019/20 gepresenteerd.

Het shirt is een 'een eerbetoon aan Amsterdam en de zwart-rood-witte Amsterdamse vlag in het bijzonder', zo schrijft de club op de officiële website. wil de band met de stad eren en refereert in details van het shirt aan die relatie.

Die details zijn te zien op de kraag, de mouwen en in het Ajax-logo. Aan de binnenkant van de kraag zijn drie witte Andreaskruizen zichtbaar. De onderkant van de mouw reflecteert de vlag van Amsterdam. Het clublogo doet qua kleurstelling 'sterk denken aan oude Ajax-shirts tot aan de jaren negentig', aldus de club.



Ajax heeft een speciale video geproduceerd om het shirt te lanceren. Daarin speelt Levi Acheampong, een talent van Ajax Onder-19, de hoofdrol. "De kijker bevindt zich in zijn droom: spelen in Ajax 1. Een droom die vele kinderen delen en waar het shirt onder andere symbool voor staat", aldus Ajax.



De spelers zullen het tenue voor het eerst dragen in de eerste oefenwedstrijd van komend seizoen. De laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, zondag tegen , wordt dus afgewerkt in het 'oude' shirt. Ajax kan na de uitschakeling in de nog de dubbel winnen, als het wint van Utrecht en .



Foto's van het nieuwe tenue zijn hier te bekijken.