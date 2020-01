'Ajax praat samen met Premier League-club met Galatasaray over Babel'

Ajax zou overwegen om Ryan Babel terug naar Amsterdam te halen.

Manu Lonjon, journalist voor het Franse Eurosport, weet te melden dat de koploper van de contact met heeft gezocht over de 33-jarige aanvaller.

zou echter niet de enige club met belangstelling voor Babel zijn. Lonjon maakt tevens melding van de interesse van , dat ook gesprekken zou hebben gevoerd met Galatasaray.

Babel speelt sinds afgelopen zomer voor de club uit Istanbul en kwam in de eerste seizoenshelft tot vijf doelpunten en een assist in twintig officiële wedstrijden.

Het contract van de ervaren aanvaller bij Cimbom loopt nog tot medio 2022, maar toch werd er in Turkije de afgelopen weken gespeculeerd over een snel vertrek.

Oplettende volgers dachten ontdekt te hebben dat Babel de naam van Galatasaray uit zijn 'bio' op sociale media had verwijderd.

"Ik heb nog nooit een van mijn vorige clubs in mijn bio gezet! Lieg niet in mijn naam", zo reageerde Babel op die aantijgingen. Indien Babel daadwerkelijk terugkeert bij Ajax, zou dat zijn derde periode in Amsterdam betekenen.

De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en keerde in 2012 na uitstapjes bij en TSG 1899 terug bij Ajax, al bleef die periode maar beperkt tot een jaar.

Babel vertrok vervolgens naar Kasimpasa, waarna hij via Al-Ain, Deportivo La Coruña, en bij Galatasaray terechtkwam.