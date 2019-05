Ajax pikt vierde aanwinst voor nieuwe seizoen op in Argentinië

Defensa y Justicia en Ajax hebben een akkoord bereikt over de transfer van Lisandro Martínez, zo meldt de Argentijnse club via de officiële kanalen.

De 21-jarige verdediger zal op korte termijn richting Amsterdam vertrekken om de medische keuring bij zijn nieuwe club te doorlopen. Met de overstap is naar verluidt zeven miljoen euro gemoeid.

De komst van Martínez hing al even in de lucht, aangezien Argentijnse media en De Telegraaf in een eerder stadium reeds melding maakten van de interesse van . De linkspoot, in eigen land omschreven als ‘een betere versie van Nicolás Tagliafico’, kan zowel links centraal als op de linksbackpositie uit de voeten en geeft trainer Erik ten Hag daarmee meer opties achterin.



De enkelvoudig international van Argentinië kwam afgelopen seizoen 25 keer in actie namens Defensa y Justicia, dat op de tweede plek achter kampioen Racing Club eindigde. was volgens geruchten uit Argentinië eveneens in de running voor de verdediger, die er echter de voorkeur aan geeft om de overstap te maken naar Ajax. In de Johan Cruijff ArenA komt hij landgenoten Tagliafico en Lisandro Magallan tegen.



Martínez is na Kjell Scherpen, Kik Pierie en Razvan Marin de vierde nieuwe aanwinst voor het aankomende seizoen van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Daartegenover staat in ieder geval het vertrek van Frenkie de Jong naar , terwijl ook dragende spelers als Matthijs de Ligt, David Neres en Hakim Ziyech in verband worden gebracht met grote buitenlandse clubs. Daley Sinkgraven staat verder naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van , waardoor Martínez waarschijnlijk een concurrent voor de linksbackpositie ziet vertrekken.