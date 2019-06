'Ajax pakt door en richt zich tot Bergwijn na komst van Promes'

De naderende komst van Quincy Promes bij Ajax heeft geen gevolgen voor de mogelijke komst van Steven Bergwijn, zo verzekert De Telegraaf maandag.

Hoewel het Algemeen Dagblad eerder meldde dat zich graag met Promes of Bergwijn wilde versterken, stelt De Telegraaf dat de aanvaller van 'het volgende doelwit' is van directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Ajax presenteert Promes naar verwachting op maandag nog. Voor de aanvaller ligt een vijfjarig contract klaar in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de krant had de kampioen van Nederland 'drie toptargets', waarvan het er minstens twee wil aantrekken. "Met Promes heeft Ajax een van de drie gestelde transferdoelen binnen. Het volgende doelwit is PSV'er Steven Bergwijn", zo klinkt het. Wie doelwit nummer drie is, wordt niet duidelijk. Het zou gaan om een rechter centrale verdediger.



Promes wordt na keeper Kjell Scherpen, verdedigers Lisandro Martínez en Kik Pierie en middenvelder Razvan Marin de vijfde zomeraanwinst voor Ajax. De komst van de Oranje-international past binnen 'het nieuwe beleid van Ajax om flink in de buidel te tasten voor aanwinsten', stelt de krant, waarbij men verwijst naar Daley Blind en Dusan Tadic. Het is echter onduidelijk hoeveel Ajax gaat overmaken om Promes over te nemen van .



Bij Bergwijn zou juist het transferbedrag een obstakel kunnen vormen. PSV wil de grote concurrent niet versterken, terwijl Ajax de aanvaller graag wil halen, maar niet tegen elke prijs. De 21-jarige aanvaller, die net als Promes een verleden heeft in de jeugdopleiding van Ajax, ligt tot de zomer van 2022 vast in Eindhoven. Hoewel PSV een transfer naar Ajax aanvankelijk uitsloot, hield Mark van Bommel de deur onlangs open. De trainer stelde dat PSV geen clubs uitsluit en gaat nadenken als er een bod komt.