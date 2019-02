Ajax overweegt rechtszaak tegen KNVB voor kaartjes in De Kuip

Ajax denkt erover na om een rechtszaak tegen de KNVB te starten in verband met de bekerwedstrijd tegen Feyenoord.

Op die manier hoopt Ajax af te dwingen dat de club toch supporters mag meenemen naar De Kuip. Daar staat over een week de halve finale van de KNVB Beker op het programma tegen Feyenoord. Bij wedstrijden in de Eredivisie tussen de aartsrivalen zijn al jarenlang geen supporters van de uitspelende club welkom.



De Rotterdammers stellen vooralsnog geen kaarten beschikbaar voor bezoekende fans. Ajax laat aan AT5 weten te overwegen een rechtszaak te starten. "Wij gaan nu eerst met het bestuur betaald voetbal verder om de tafel om de beslissing te betwisten en te kijken hoe dit in de toekomst beter kan. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg, zullen we zien of we nog naar de rechter gaan", zegt een woordvoerder.



Ajax is van mening dat als het geen fans mag meenemen naar de beker-Klassieker, er geen sprake is van een eerlijk duel. "Dat Ajax geen kaarten van Feyenoord krijgt, is extra prangend omdat bij de bekerwedstrijd Feyenoord al een thuisvoordeel heeft doordat het om slechts één wedstrijd gaat", meent de woordvoerder. In 2010 kwamen Feyenoord en Ajax elkaar tegen in de finale van het toernooi. Toen werd deze over twee wedstrijden gespeeld.



Een eventuele rechtsgang is niet de eerste stap die Ajax zou zetten. "Wij hebben eerder formeel bezwaar aangetekend bij de KNVB, dat is afgewezen", zegt de woordvoerder namens de Amsterdamse club. "De KNVB heeft het bezwaar van Ajax terzijde geschoven en zich achter de burgemeester van Rotterdam verscholen. Deze eist een gezamenlijk plan. Doordat Feyenoord niet aan dat plan meewerkt en de KNVB die impasse niet doorbreekt, moet Ajax zonder zijn supporters in Rotterdam spelen." Eerder deze maand dreigde ook de AFCA Supportersclub met een rechtsgang.