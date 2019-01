'Ajax overvallen door Chinees megabod op David Neres'

Ajax staat voor een lastige keuze nu Guangzhou Evergrande zich volgens De Telegraaf heeft gemeld met een bod van dertig miljoen euro op David Neres.

Volgens het dagblad is de Braziliaanse buitenspeler ontevreden in Amsterdam nu hij niet zeker meer is van een basisplaats en wil directeur spelersbeleid Marc Overmars meewerken aan een vertrek. De verwachting is immers dat er niet snel weer zo'n groot bedrag op Neres zal worden geboden. Overmars gaf reeds aan dat met oog op de belangen in de Eredivisie en Champions League in januari niemand mag vertrekken, maar bij een bod van rond de veertig miljoen euro lijkt hij daar nu wel toe bereid.

De krant noemt de kans groot dat Overmars niet naar Orlando reist, waar Ajax vanaf vandaag aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft begint. "De directeur hoopt de spectaculaire transfer vanuit Amsterdam af te ronden en zou daarmee de critici van het eerste uur de mond snoeren", verhaalt De Telegraaf . Guangzhou Evergrande haalde in het recente verleden al meer Brazilianen naar China. Neres' zaakwaarnemer Giuliano Bertolucci heeft bovendien goede ingangen bij de club, terwijl met Anderson Talisca een andere Braziliaan op het punt staat om de club te verlaten.



Het blijft de vraag of Ajax daadwerkelijk mee wil werken aan een transfer. De club is al lange tijd geen kampioen meer geworden en dit seizoen moeten prijzen gepakt worden. De Telegraaf schreef eerder nog dat de selectie van trainer Erik ten Hag een pact heeft gesloten. Ze willen kampioen worden, de TOTO KNVB Beker winnen en zo ver mogelijk komen in de Champions League. Daarbij kunnen ze iedereen goed gebruiken en dat geldt ook voor Neres, die open zou staan voor een transfer naar Guangzhou Evergrande.



Neres, die in januari 2017 voor twaalf miljoen euro werd overgenomen van Sao Paulo, is onder Ten Hag niet zeker meer van een basisplaats. Dusan Tadic en Hakim Ziyech krijgen de voorkeur op de flanken. Vorig seizoen was hij nog goed voor veertien doelpunten en twaalf assists, waarna Ajax een bod van 33 miljoen euro van Borussia Dortmund op Neres weigerde. Wat deze maand mogelijk meespeelt in de afweging van Overmars om Neres al dan niet te verkopen, is de eventuele komst van Diego Lainez. Binnen Ajax is men ervan overtuigd dat het Mexicaanse toptalent goed genoeg is om al regelmatig in actie te komen in de hoofdmacht.



Neres reist zaterdag gewoon met Ajax mee naar de Verenigde Staten. Mocht een eventueel vertrek niet in een sneltreinvaart komen, dan staat er voor hem volgende week zaterdag een speciaal duel op het programma. Ajax neemt namelijk deel aan de Florida Cup en speelt tegen Sao Paulo, de oude club van Neres. ‘Of dat tevens zijn laatste wedstrijd in het Ajax-shirt is, ligt aan de bereidheid van de Chinezen hun bod te verhogen én aan Overmars’, besluit de krant.