'Ajax oriënteert zich en ziet nieuwe 'vaandeldrager' in Sevilla'

Quincy Promes maakte in het verleden deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, maar van een debuut in de hoofdmacht kwam het voor hem nooit.

Daar zou echter verandering in kunnen komen, aangezien de kampioen van Nederland naar verluidt denkt aan een rentree van de Oranje-international. Het Spaanse Estadio Deportivo meldt dinsdagmiddag namelijk dat op dit moment het meest geïnteresseerd is in de aanvaller van .



Promes is sinds vorig jaar zomer actief in Andalusië, maar kende een wisselvallig debuutseizoen. De 37-voudig international van het slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren in de aanval, maar kwam als een offensief ingestelde back nog wel tot de nodige minuten bij los Rojiblancos. Met Julen Lopetegui krijgt Sevilla volgend seizoen bovendien een nieuwe trainer, waardoor er mogelijk meer kansen voor hem weggelegd zijn.



De Spanjaarden weten echter ook dat Promes zich met zijn optredens in onder meer de , waarin hij afgelopen week nog trefzeker was tegen Engeland, in de kijker heeft gespeeld bij andere clubs. Volgens bovengenoemde lokale sportkrant zou Ajax op dit moment het meest nadrukkelijk belangstelling hebben getoond voor Promes. De Amsterdammers nemen deze zomer afscheid van Frenkie de Jong, terwijl ook Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en David Neres zouden kunnen vertrekken.



Promes zou, in de woorden van Estadio Deportivo , in beeld zijn om een nieuwe 'vaandeldrager', een speler die het verschil moet maken, te worden in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller is bovendien een oude bekende van trainer Erik ten Hag, die hem nog kent van hun gezamenlijke tijd bij . De transfersom kan echter wel voor moeilijkheden zorgen: Sevilla betaalde Spartak Moskou een jaar geleden 21 miljoen euro voor Promes en hoeft niet per se afscheid van hem te nemen als er geen bevredigend bod op tafel komt.