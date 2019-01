'Ajax ontvangt nieuw Chinees bod van 43 miljoen euro'

Guangzhou Evergrande bood vorige week al dertig miljoen euro op David Neres, maar dat bedrag werd door Marc Overmars nog als te laag ingeschaald.

De Chinezen hebben zich door deze reactie van de kant van Ajax echter niet laten afschrikken, aangezien De Telegraaf donderdagochtend weet te melden dat Guangzhou er een schepje bovenop heeft gedaan.

Er is volgens de ochtendkrant namelijk een bod van 43 miljoen euro binnengekomen op de burelen van de Amsterdamse club en inmiddels lijken de seinen voor een vertrek van de Braziliaan langzaam op groen te springen. Neres is ontevreden met zijn plek op de bank en vindt naar verluidt dat hem na de uitwedstrijd tegen Bayern München, misschien wel zijn beste in dienst van Ajax, onrecht is aangedaan door trainer Erik ten Hag, die de dribbelaar tegenwoordig vooral als invaller gebruikt.



Een overstap naar de Chinese Super League betekent daarnaast voor Neres een flinke salarisverhoging, wat een andere reden voor hem is om op de aanbieding in te gaan. De aanvaller is echter wel afhankelijk van de transferbusiness die Ajax deze maand nog doet: hij mag alleen maar vertrekken als Overmars erin slaagt om het Mexicaanse talent Diego Lainez op te pikken bij Club América. De nummer twee van de Eredivisie leek eerder al dicht bij de komst van de achttienjarige, maar kreeg onlangs concurrentie van Real Betis. Berichten uit Mexico wezen er woensdag echter weer op dat Ajax opnieuw de beste papieren in handen heeft, waardoor een transfer mogelijk slechts een kwestie van tijd is.



Vanwege het aanwezige vertrouwen in Vacláv Cerny zullen er verder geen aanvallende versterkingen meer worden gehaald als het lukt om Lainez te strikken. Als Neres inderdaad deze maand nog naar China verkast betekent dat een mooie winst voor zijn club. De Amsterdammers namen de 21-jarige aanvaller immers twee jaar geleden voor ruim twaalf miljoen euro over van São Paulo, dat wel mee gaat delen in een transfer. De Braziliaanse club zou 20 procent van de winst (31 miljoen euro) tegemoet mogen zien, wat uitkomt op een bedrag van 6,2 miljoen.