Ajax ontvangt iets meer dan PSV en Feyenoord uit 'tv-pot' van tachtig miljoen

De clubs uit de Eredivisie mogen in het seizoen 2019/20 ongeveer tachtig miljoen euro aan tv-gelden verdelen, zo weet Voetbal International.

De basis van de tv-geldenranglijst zijn de eindstanden van de afgelopen tien jaar in . Volgens de berekeningen krijgt 12,95 procent van de pot, terwijl en het met 11,65 en 10,35 procent moeten doen.



De kampioen krijgt ieder seizoen achttien punten in de ranglijst, waarbij iedere lagere positie trapsgewijs een punt minder krijgt. Volgens het weekblad worden de recentere prestaties belangrijke gemaakt middels een bepaalde factor. "Hoe verder terug in de historie van de Eredivisie, hoe lager de factor. Ook dit loopt trapsgewijs terug, tot een factor van 1 voor het seizoen 2009/10", zo klinkt het.



Omdat het verleden een grote rol blijft spelen, kan nog altijd op veel geld rekenen. De Tukkers, die vanwege het kampioenschap in de promoveren, waren vaak terug te vinden in de suptop van de Eredivisie de voorbije jaren, waardoor men veel tv-gelden kunnen verwachten. Met de voorlopige tv-geldenranglijst krijgt Ajax momenteel 10,3 miljoen euro, terwijl PSV en Feyenoord respectievelijk circa 9,27 en 8,23 miljoen toucheren.