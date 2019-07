Ajax ontvangt bod op Neres: "Bedoeling is dat wij leidend zijn"

Ajax' directeur voetbalzaken Marc Overmars geeft aan dat er momenteel concreet wat speelt rondom David Neres.

Door de transfers van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vertrekken er deze zomer twee belangrijke krachten bij , maar de gevreesde leegloop lijkt voorlopig uit te blijven. Een aantal spelers wordt nog wel in verband gebracht met een vertrek en vooral aan David Neres wordt op dit moment getrokken.



"Volgende week gaan we met zijn begeleiding om de tafel. Voor David is één club concreet, met een bod", legt hij uit. Neres leek in de winterstop voor 45 à 50 miljoen euro nog op weg naar China, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Op dit moment zou onder meer in de markt zijn voor de dribbelaar: "Daar gaan we dan over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn", gaat Overmars, zonder een club te noemen, verder.



"Afgelopen winter kon hij weg naar China, maar hebben we hem niet laten gaan. Kijk eens hoe dat voor Ajax, maar ook voor hem heeft uitgepakt. Hij is nu international van Brazilië." Terwijl er concrete interesse is voor Neres, blijft het nog stil rondom Hakim Ziyech. Het verbaast Overmars zelfs dat er zo weinig gebeurt rondom de spelmaker: "Ik vind dat hij elk jaar beter is gaan spelen en zijn statistieken zijn uitzonderlijk goed. Daar kijken toch heel veel clubs steeds meer naar."



"Die kijken meer naar de cijfers dan naar wat hij allemaal laat zien en wat er om hem heen gebeurt." De sportbestuurder heeft dan ook een tip voor zijn oude club : "Ik vind Hakim Ziyech beter dan Mesut Özil. Ik zou zeggen: verkoop hem en voor de helft haal je Hakim. Maar ze hebben niet naar me geluisterd. Het zou dus zomaar kunnen dat hij bij Ajax blijft."