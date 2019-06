'Ajax ontvangt 130.000 euro vanuit Duitsland door naderende overstap'

Ajax kan op geld rekenen van RB Leipzig nu er wederom een jeugdspeler heeft besloten om de Amsterdammers de rug toe te keren.

Solomon Bonnah liet zondag via Instagram weten dat hij de jeugdopleiding van de Amsterdamse club gaat verlaten. Volgens BILD is de vijftienjarige vleugelverdediger op weg naar . Het is het tweede vertrek bij in korte tijd, daar Dillon Hoogewerf naar verkaste.

Het vertrek van Hoogewerf, die sinds 2012 actief was in de jeugdopleiding van Ajax, was al een tijdje bekend. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de zestienjarige aanvaller heeft gekozen voor een avontuur bij Manchester United. Na Hoogewerf lijkt nu ook Bonnah een dienstverband in het buitenland aan te gaan met het Duitse RB Leipzig.



"Ik heb mijn beslissing gemaakt en ik heb Ajax op de hoogte gebracht. Ik heb hier een fantastische en leerzame tijd gehad. De leden van de technische staf, de fans en mijn teamgenoten zullen altijd een plekje in mijn hart hebben", aldus de jeugdspeler eerder op Instagram. Volgens BILD ontvangt Ajax circa 130.000 euro aan opleidingsvergoeding van RB Leipzig.