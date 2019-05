Ajax onthult nieuw uitshirt vlak voor kampioenswedstrijd in Doetinchem

Ajax heeft woensdagavond het nieuwe uitshirt onthuld voor het seizoen 2019/20.

De ploeg van Erik ten Hag speelt de uitwedstrijden volgend seizoen in een groen shirt met oranje details. Het nieuwe tenue wordt woensdagavond al gedragen in de kampioenswedstrijd tegen , zo maakt de club kort voor de aftrap bekend.



Dit seizoen droeg een zwart tenue met gouden en witte details, maar nu kiezen de club en kledingsponsor Adidas dus voor een groen shirt met oranje banen. Ook de logo's van adidas en Ziggo zijn in het oranje, evenals delen van het clublogo van Ajax en de bijbehorende drie sterren.

Vorige week presenteerde Ajax het nieuwe thuistenue voor komend seizoen. Dat tenue werd gepresenteerd als een 'eerbetoon aan Amsterdam en de zwart-rood-witte Amsterdamse vlag in het bijzonder'. Aan de binnenkant van de kraag zijn de drie witte Andreaskruizen uit de vlag zichtbaar; de onderkant van de mouw reflecteert de vlag van Amsterdam.