Ajax onthult metershoge wand en borstbeeld van Cruijff in stadion

Ajax heeft vrijdag in de hoofdentree van het stadion een metershoge wand en een borstbeeld van Johan Cruijff onthuld.

Op die manier hoopt men 'de grootste Nederlandse voetballer ooit te blijven eren', zo laat Ajax weten via de officiële kanalen . Het borstbeeld is gemaakt door kunstenaar Guido Sprenkels.



"De metershoge wand bestaat uit een indrukwekkende mozaïek van zwart-wit-beelden uit Cruijffs loopbaan, met neon accenten waardoor de legendarische Nummer 14 extra wordt uitgelicht", schrijft Ajax op de officiële website. Het borstbeeld werd onthuld door Wim Suurbier, voormalig ploeggenoot van Cruijff. Foto's van de wand en het borstbeeld zijn te zien op de website van Ajax "Johan verdient dit meer dan duizend procent", zei Suurbier bij de onthulling in de Johan Cruijff ArenA. "Hij was niet alleen een van de beste voetballers ter wereld, maar ook een zeer bijzonder mens. Als je ziet hoe hij zich met zijn Foundation heeft ingezet voor kinderen: ook dat is uniek." Ook Ajax-directeur Edwin van der Sar en Carole Thate, woordvoerder van de familie Cruijff, waren aanwezig.