Ajax Onder-19 stuit in Youth League op uitwedstrijd tegen Olympique Lyon

Ajax Onder-19 moet in de achtste finale van de Youth League op bezoek bij Olympique Lyon, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen.

Het duel in de laatste zestien van het Europese toernooi bestaat uit één wedstrijd, die wordt afgewerkt op 12 of 13 maart. Indien de Amsterdammers de achtste finale tegen Lyon overleven, is Hertha BSC of Barcelona in de kwartfinale de tegenstander.

De ploeg van trainer John Heitinga bereikte de laatste zestien van het Europese toernooi door in de groepsfase Benfica, Bayern München en AEK Athene voor te blijven. De Amsterdammers hadden evenveel punten als Benfica en Bayern, maar troefden die clubs af op doelsaldo. Ajax won twee keer zeer ruim van AEK Athene (6-0 en 1-8), wat uiteindelijk dus een plaats in de volgende fase van het toernooi heeft opgeleverd.



Olympique Lyon bereikte de achtste finales door in een groep met TSG 1899 Hoffenheim, Manchester City en Shakhtar Donetsk als tweede te eindigen, achter de Duitsers. In de play-offs werd vervolgens met 0-2 afgerekend met het Tsjechische Sigma Olomouc. Als Ajax de ontmoeting met les Gones weet te overleven, wacht in de kwartfinale een ontmoeting met Hertha BSC of titelhouder Barcelona. De Catalanen eindigden in de groep van PSV, dat laatste werd, als eerste.



In Nyon werd direct de loting voor de rest van het toernooi verricht. Daardoor weet Ajax ook al wie men eventueel in de halve finale treft, indien er eventueel wordt afgerekend met Olympique Lyon en Barcelona of Hertha BSC. De Amsterdammers treffen dan Chelsea, Montpéllier, Dinamo Zagreb of Liverpool bij de laatste vier. De halve finales worden, evenals de eindstrijd, afgewerkt in het Zwitserse Nyon.



Volledige loting:



Achtste finales

Chelsea (Eng) - Montpéllier (Fra)

FC Midtjylland (Den) - Manchester United (Eng)

Dinamo Zagreb (Kro) - Liverpool (Eng)

Olympique Lyon (Fra) - Ajax

Barcelona (Spa) - Hertha BSC (Dui)

FC Porto (Por) - Tottenham Hotspur (Eng)

TSG 1899 Hoffenheim (Dui) - Dynamo Kiev (Oek)

Atlético Madrid (Spa) - Real Madrid (Spa)



Kwartfinales

Hertha BSC (Dui)/Barcelona (Spa) - Olympique Lyon (Fra)/Ajax

TSG 1899 Hoffenheim (Dui)/Dynamo Kiev (Oek) - Atlético Madrid (Spa)/Real Madrid (Spa)

FC Porto (Por)/Tottenham Hotspur (Eng) - FC Midtjylland (Den)/Manchester United (Eng)

Chelsea (Eng)/Montpéllier (Fra) - Dinamo Zagreb (Kro)/Liverpool (Eng)



Halve finales (worden afgewerkt in Nyon)

Winnaar kwartfinale 1 - winnaar kwartfinale 4

Winnaar kwartfinale 2 - winnaar kwartfinale 3