Ajax nog in onzekerheid over duur van herstel Van de Beek

Donny van de Beek werkt bij Ajax momenteel aan zijn herstel, maar het is onduidelijk wanneer de Oranje-international weer inzetbaar is.

De Amsterdammers melden op de clubwebsite dat de aanvallende middenvelder op het veld individueel traint. De wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen sc lijkt dan ook te vroeg te komen en het is onduidelijk of hij volgende week dinsdag in de tegen OSC in actie kan komen.

Van de Beek liep eind augustus een spierblessure op. Hierdoor moest hij de return in de play-offs van de Champions League tegen APOEL Nicosia aan zich voorbij laten gaan. Ook in de uitwedstrijd tegen kon hij niet in actie komen. Terwijl het in actie kwam in de EK-kwalificatie tegen Duitsland en Estland, werkte Van de Beek aan zijn herstel.

Woensdagavond meldde -clubwatcher Freek Jansen van het Algemeen Dagblad bij FOX Sports dat Van de Beek het duel met Heerenveen moet laten schieten. "Ze richten zich op de wedstrijd tegen over anderhalve week. Lille zou haalbaar kunnen zijn als alles meezit. Maar hij is er even uit geweest. Moet je dan gelijk met hem starten? Ik zou geen risico nemen", aldus de journalist in het programma Voetbalpraat .

Dusan Tadic raakte onlangs licht geblesseerd tijdens de interlandperiode met Servië. Hij verscheen donderdag weer op het trainingsveld bij Ajax en lijkt gewoon inzetbaar tegen Heerenveen.

De meeste internationals zijn weer terug in Amsterdam, waaronder Daley Blind, Joël Veltman, Quincy Promes en Lisandro Martínez. Ook de Nederlandse jeugdinternationals Perr Schuurs, Kjell Scherpen en Noa Lang waren weer van de partij.