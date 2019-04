Ajax niet ongeschonden uit Turijn: "Hij is er niet bij tegen Groningen en Vitesse"

Ajax verraste dinsdag vriend en vijand door na Real Madrid ook Juventus uit te schakelen in de Champions League.

De formatie van Erik ten Hag was met 1-2 te sterk voor de Italiaanse topclub, waardoor de Amsterdammers zich mogen melden in de halve finale van het miljardenbal. Ten Hag benadrukt dat het vizier van de spelers alweer gericht is op het duel met .

Ten Hag is blij dat zijn spelers op het hoogste niveau zijn geslaagd voor 'het examen'. "Natuurlijk is het bereiken van de halve finale fantastisch. Er zaten mooie momenten in de wedstrijd, ja. Het is soms tiki-taka, of one-touch-football, hoe je het ook noemt. Maar we denken nu aan de eerstvolgende wedstrijd en dat is FC Groningen", aldus Ten Hag op de persconferentie vrijdag.



In de halve finale van de wacht , dat uitschakelde. Sommige analisten en media zien de Londenaren nu als underdog, maar Ten Hag is het daar niet mee eens. " is met deze financiele verhoudingen altijd de underdog. Dat ze City over twee duels verslaan... Dat zegt iets over hun kracht."



Zaterdagavond neemt Ajax het op tegen FC Groningen, waar Ajax-huurling Kaj Sierhuis speelt. De spits maakt nog deel uit van de groepsapp van Ajax. "Mooi toch?", lacht Ten Hag. "Of het een lastige situatie is voor hem? Wellicht. Ik wens hem in ieder geval succes. Het is part of the dealtoen we hem verhuurden", aldus Ten Hag, die aangeeft dat Noussair Mazraoui nog een tijdje uit de roulatie is met een blessure: "Hij is er niet bij tegen FC Groningen en ."