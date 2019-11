'Ajax negeert herenakkoord en benadert groot talent van AZ'

Ajax, AZ, PSV, Feyenoord, Vitesse en FC Utrecht sloten vier maanden geleden een herenakkoord, maar Ajax lijkt de deal nu al te negeren.

De genoemde clubs spraken af dat ze vanaf 1 juli van dit jaar niet meer onderling in elkaars jeugdopleidingen zouden scouten. Voetbal International meldt zaterdagmiddag echter dat de Amsterdammers een groot talent in de jeugd van hebben benaderd.

Het zou hierbij gaan om Luuk Kluiters, een centrale verdediger die nog geen contract heeft getekend in Alkmaar. Naast is de zestienjarige stopper ook in beeld bij een aantal buitenlands topclubs, zo valt verder te lezen. AZ is naar verluidt niet blij met de toenadering van Ajax, dat dus ondanks de gemaakte afspraken probeert om Kluiters over te nemen.

De persoonlijke band tussen Kluiters en zaakwaarnemer Stefano van Delden zou echter nog roet in het eten kunnen gooien. Van Delden, de oom van de jonge verdediger, en Ajax liggen al langere tijd met elkaar overhoop en de club spande eerder dit jaar zelfs een rechtszaak tegen hem aan vanwege stalking. Aangezien die juridische procedure momenteel nog loopt, mag Ajax officieel geen zakendoen met Van Delden.

De zaakwaarnemer ontkent tegenover bovengenoemd weekblad echter dat er sprake is geweest van stalking en hij hoopt snel met Ajax tot een akkoord buiten de rechtbank te kunnen komen.

Ajax heeft, om deze problemen te omzeilen, inmiddels contact gezocht met Kluiters' vader om te informeren hoe er in het kamp van het talent over een eventuele transfer wordt gedacht.