Ajax neemt wereldrecordhouder van Liverpool mee naar Qatar

Ajax is op trainingskamp in Qatar en de oefensessies aldaar worden niet alleen geleid door Erik ten Hag en zijn assistenten.

De Amsterdammers hebben namelijk ook een heuse ingooicoach meegenomen naar het emiraat.

De Deen Thomas Grönnemark is met de koploper van de afgereisd naar het Midden-Oosten. De voormalige atleet werkt al geruime tijd als ingooicoach en deed dat in het verleden bij onder meer Viborg FF, FC Midtjylland en Silkeborg IF.

Sinds september 2018 is Grönnemark ook verbonden aan .

Grönnemark, met een inworpafstand van maar liefst 51,33 meter wereldrecordhouder, nam maandagochtend een groot deel van de training voor zijn rekening, zo meldt onder meer De Telegraaf. De inworpcoach liet de spelers verschillende oefeningen afwerken. Of hij maandagmiddag tijdens de tweede training van de dag opnieuw van de partij is, is nog niet duidelijk.

Quincy Promes, die in de laatste wedstrijden voor de winterstop ontbrak vanwege een blessure, trainde maandag weer volledig met de groep mee. David Neres stond ook weer op het veld, maar volgde wel een individueel trainingsprogramma.

zal in Qatar twee oefenwedstrijden spelen: aankomende donderdag tegen KAS Eupen en zaterdag tegen .