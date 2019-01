Ajax neemt spits over van Ajax Cape Town

Ajax heeft zich versterkt met Lassina Traoré. De zeventienjarige spits komt over van Ajax Cape Town.

Traoré heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat ingaat op 12 janauri en een looptijd heeft van drieënhalf jaar, tot de zomer van 2022, zo meldt Ajax via de officiële clubkanalen.

De spits uit Burkina Faso reist met Ajx mee naar het trainingskamp in Florida. Ajax Cape Town maakte op 14 december al melding van de overstap van Traoré.

"Ik zal Ajax Cape Town nooit vergeten", zei Traoré. "Ik heb hier een briljante tijd gehad, heb ervan genoten en heb veel mooie mensen leren kennen. Iedereen heeft mij proberen te helpen en ik ben erg blij dat ik deel heb uitgemaakt van de club. Ik ben erg verheugd om nu terug te keren naar Amsterdam."

"Ik ga hard werken en proberen om zo snel mogelijk in het eerste elftal te komen. Het is mijn droom om in de Champions League te spelen. Ik wil Ajax Cape Town trots maken door aan te tonen dat er talent is bij de club en dat meer spelers van Cape Town mij zullen vergezellen in Amsterdam."