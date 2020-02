Ajax neemt per direct definitief afscheid van Siem de Jong

Siem de Jong vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten.

De aanvallende middenvelder maakt per direct transfervrij de overstap van naar FC Cincinnati in de Major League Soccer. De 31-jarige De Jong had een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA.

Met zijn transfer naar de gaat een wens in vervulling voor De Jong, want in het verleden gaf hij al eens aan dat hij ooit nog eens graag in de Verenigde Staten zou willen voetballen. Hij tekent voor minimaal een jaar in Ohio.

De Jong hoefde dit seizoen onder trainer Erik ten Hag niet te rekenen op een vaste basisplaats. Desondanks kwam hij in de nog tot vier invalbeurten.

In de moest hij genoegen nemen met een bijrol, al kreeg hij na de winterstop tegen een basisplaats nadat hij in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg een hattrick had gemaakt. Daarna is de routinier echter op het tweede plan geraakt.

Technisch directeur Gerard Nijkamp heeft hoge verwachtingen van De Jong. Hij verwacht dat de aanwinst in aanvallend opzicht van grote waarde kan zijn voor Cincinnati.

“Hij beschikt niet alleen over veel tecnische bagage en intelligentie, hij heeft ook ervaring in de beste competities. Gedurende zijn loopbaan was is hij een leider, zowel op het veld als daarbuiten. We denken dat hij een grote aanwinst is voor onze club.”

De Jong brak op jonge leeftijd door bij Ajax en werd onder trainer Frank de Boer vier keer landskampioen. In de zomer van 2014 maakte hij voor zeven miljoen euro de overstap naar .

Mede door blessureleed kwam hij in Engeland niet volledig uit de verf. In het seizoen 2016/17 speelde hij op huurbasis voor , om een jaar later weer terug te keren bij Ajax. Hij wist nooit meer een vaste basisplaats te veroveren in Amsterdam en werd vorig seizoen nog verhuurd aan Sydney FC.

De Jong treft bij Cincinnati met Jürgen Locadia en Maikel van der Werff twee Nederlandse ploeggenoten. Ron Jans leverde eerder deze week zijn contract in omdat hij beschuldigd werd van racisme. De MLS-club is nog op zoek naar een nieuwe trainer. Het nieuwe seizoen gaat begin maart van start.