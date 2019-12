Ajax neemt 'een ongelooflijk groot risico' met Daley Blind

Zaterdag maakte Ajax bekend dat Daley Blind een ontstoken hartspier heeft.

De verdediger is voorlopig uitgeschakeld, nadat hij in het -duel met voor het laatst in actie was gekomen voor de Amsterdammers. Blind ging tijdens deze wedstrijd naar de grond, maar vervolgde na een kort onderzoek van de artsen alsnog het duel.

Pierre van Hooijdonk stelt zondag bij Studio Voetbal dat de Amsterdammers 'een ongelooflijk groot risico' hebben genomen door Blind niet van het veld te halen. "Als je ervoor kiest om het resultaat belangrijker te maken dan de gezondheid van je speler is dat heel erg moeilijk om te accepteren met de geschiedenis die heeft", stelt de oud-spits.

Van Hooijdonk doelt in zijn relaas op de gebeurtenissen rond Abdelhak Nouri, die in de zomer van 2017 tijdens een oefenduel op het veld getroffen werd door een hartstilstand. "Je weet op dat moment niet wat er aan de hand is (met Blind, red.), maar je weet wel dat het gaat om zijn hart, want dat geeft hij aan."

Ook Arno Vermeulen vindt de wijze waarop Ajax heeft gehandeld apart. "Pierre heeft gelijk. Hij had eraf gehaald moeten worden. Daar was nog hectiek bij, maar de dagen erna niet", aldus de commentator.

"Vrijdag heeft hij gewoon getraind en zondag pas wordt hij uit de opstelling gehaald (voor het duel met , red.). Uiteindelijk blijkt hij nu toch een serieus medisch probleem te hebben. Ik heb toch het idee dat je vraagtekens moet zetten in de tijdlijn."