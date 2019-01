Ajax neemt afscheid van 'de grote belofte van het Finse voetbal'

Saku Ylätupa is niet langer speler van Ajax.

De club uit Amsterdam maakt via de officiële kanalen bekend dat de negentienjarige linksbuiten is verkocht aan het Zweedse AIK. De Fin speelde sinds de zomer van 2017 voor Ajax.

De huidige nummer twee van de Eredivisie nam de enkelvoudig international voor een opleidingsvergoeding over van HJK Helsinki. Daarvoor had Ylätupa op huurbasis vijf maanden gevoetbald bij RoPS Rovaniemi.



Ten tijde van de transfer van Ylätupa naar Ajax werd hij door MTV Sportin omschreven als 'de grote belofte van het Finse voetbal\ . Dat talent is er op De Toekomst echter nauwelijks uitgekomen, want Ylätupa wist zijn debuut in het eerste elftal niet te maken.



Ylätupa, die ook als schaduwspits uit de voeten kan, maakte in augustus 2018 in de wedstrijd tegen FC Den Bosch zijn debuut voor Jong Ajax en kwam later nog driemaal in actie voor het beloftenteam. Zijn contract bij Ajax liep nog tot de zomer van 2020 door.