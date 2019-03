Ajax mogelijk zonder sterkhouders tegen AZ

Ajax-trainer Erik ten Hag weet nog niet of Frenkie de Jong en Hakim Ziyech zondag in actie kunnen komen tegen AZ. Het duo was er woensdag niet bij.

De twee vaste basiskrachten bleven door blessures aan de kant tegen (2-1). De coach van de Amsterdammers durft niet met zekerheid te zeggen dat het tweetal aan de aftrap kan verschijnen in Alkmaar. Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd, hield de trainer een slag om de arm. Noussair Mazraoui hield enkelklachten over aan het duel met PEC, maar Ten Hag gaat ervan uit dat de rechtsback zondag kan spelen.



"Mazraoui heeft een tik op zijn enkel gekregen en bleef vandaag binnen", aldus Ten Hag, die ook Dusan Tadic niet op het trainingsveld kon verwelkomen. De clubtopscorer had buikklachten, maar de trainer rekent erop dat de Serviër zondag in staat is om te spelen. "Ik verwacht dat het voor zondag wel oké zal zijn." Over de inzetbaarheid van De Jong en Ziyech was Ten Hag minder uitgesproken. "Het ontwikkelt zich, we hebben er een verwachting bij, maar ik kan nu niet zeggen of ze zondag wel of niet aan de start zullen staan. De medische staf doet er alles aan om ze fit aan de streep te krijgen."



De trainer wil met oog op het drukke programma geen risico's nemen met de twee vaste waardes. Desondanks zat De Jong voor een eventueel 'noodscenario' woensdagavond op de bank tegen PEC. "Hij kan spelen, maar mogelijkerwijs ook het probleem verergeren. We willen voorkomen dat hij verderop in het programma gaat uitvallen. Ik kan er nu geen garanties over geven", legde hij uit. Waar De Jong is opgenomen in de voorselectie van het , mag Ziyech zich gaan melden bij Marokko.



Ten Hag hoopt dat de internationals de aankomende duels met in hun achterhoofd houden. "Natuurlijk hebben we het daarover met de spelers. Ze moeten beseffen dat we nu voor titels spelen. Met vriendschappelijke wedstrijden van nationale elftallen hebben we het er ook over, maar uiteindelijk moet de speler zijn eigen belangen afwegen. Voor het Nederlands elftal zijn het ook belangrijke wedstrijden. Uiteindelijk moet de gezondheid van de speler voorop staan", aldus Ten Hag, die zegt in contact te staan met de medische staf van Oranje. "De medische staf van beide organisaties hebben ook contact met elkaar over dit soort dingen. Als iemand fit is ben ik er voorstander van dat ze spelen. Van wedstrijden op topniveau worden ze beter. En de bonscoach heeft het recht toe om keuzes te maken."



Het drukke programma van Ajax leek woensdag tegen PEC Zwolle van invloed op het spel. De Amsterdammers waren minder overtuigend als tegen en . Ten Hag is van mening dat er niets mis is met de fitheid van zijn selectie. "Als je tegen Real Madrid, Fortuna Sittard en in de eerste helft plus slotfase tegen PEC Zwolle ziet wat de spelers kunnen opbrengen aan veerkracht, denk ik niet dat ze moe zijn. Als je in de tachtigste minuut de gelijkmaker om de oren krijgt, je nog moet aanzetten, de tegenstander terugdringt en de winnende treffer afdwingt, duidt dat erop dat ze fit zijn. Fysiek en mentaal."