Ajax mogelijk met Onana, Ziyech en Mazraoui tegen PSV: "Ze zijn gretig"

De kans bestaat dat Erik ten Hag André Onana, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech zondag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV minuten laat maken.

De oefenmeester gaf op de voorafgaande persconferentie aan dat zijn teruggekeerde Afrika Cup-gangers een fitte indruk maken. "Als er bij de afsluitende training geen problemen aan het licht komen, zullen zij bij de wedstrijdselectie zitten", liet Ten Hag optekenen.

Naast het genoemde drietal is ook Nicolás Tagliafico terug in training. "Deze spelers zijn gretig, ze hebben er zin in", aldus Ten Hag. "En ze beseffen waar het om gaat. Er komen al snel grote wedstrijden aan."

David Neres is nog niet terug in Amsterdam; de Braziliaanse aanvaller, die actief was op de Copa América, wordt zondag terug verwacht van vakantie.



Ook Edson Álvarez is tegen nog niet inzetbaar. De van Club América overgekomen verdediger heeft zijn werkvergunning nog niet in bezit.

"Daar wordt keihard aan gewerkt", aldus Ten Hag, die niet weet of de Mexicaan in de -voorronde tegen PAOK Saloniki wel inzetbaar zal zijn. "Ik heb er weinig inzicht in hoe snel dat kan gaan."



Het is nog niet duidelijk wie dit seizoen de aanvoerder van is. Vooralsnog draagt Dusan Tadic de aanvoerdersband, maar dat hoeft niet definitief te zijn.

"Dusan was mijn tweede aanvoerder, Matthijs is net weg. De groep is nog niet eens bij elkaar. Daarna ga je kijken naar wat de juiste afspiegeling is en hoe je dat wil sturen. Daar moet je ook de tijd voor nemen. Als ik het weet en het de spelers heb meegedeeld, zullen we dat ook naar buiten brengen."