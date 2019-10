Ajax moet vrezen voor straf van UEFA na uitwedstrijd tegen Valencia

Ajax moet mogelijk vrezen voor een straf van de UEFA.

De Europese voetbalbond maakt via de officiële kanalen bekend dat men een onderzoek is begonnen naar vernielingen, wanordelijkheden en 'onbehoorlijk gedrag van het team' rond de wedstrijd van de Amsterdammers tegen van afgelopen woensdag.

De kans is groot dat met 'onbehoorlijk gedrag van het team' de kaartenlast van bedoeld wordt. Zes Ajacieden ontvingen in het Mestalla een gele kaart van scheidsrechter Daniele Orsato en daarvoor komt de UEFA doorgaans met 'improper conduct of the team'.

Met vernielingen en wanordelijkheden doelt de UEFA mogelijk op het gedrag van de naar Valencia meegereisde aanhang van Ajax. Ajax Life schrijft dat er in het uitvak enkele stoeltjes zijn gesneuveld, maar het is de vraag of dit als vernieling wordt beschouwd.

Vlak voor de aftrap vond voor de hoofdingang van het Mestalla een confrontatie plaats tussen supporters van Valencia en Ajax. De politie moest de schermutselingen uiteindelijk sussen.

Lees beneden verder

Ondanks dat het incident buiten het stadion plaatsvond, onderzoekt de UEFA wat er precies heeft plaatsgevonden. Het onderzoek zou nadelige gevolgen voor Ajax kunnen hebben, daar de Amsterdammers bij de Europese voetbalbond een voorwaardelijke straf open hebben staan.

Op last van de Londense politie mag Ajax sowieso een stuk minder supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen op 5 november. Op 17 oktober doet de disciplinaire commissie van de UEFA uitspraak, al kan de zaak uiteindelijk ook aflopen met een boete.

Ajax won op bezoek bij Valencia met 0-3 en heeft zodoende zes punten uit twee -wedstrijden. Op 23 oktober is Chelsea in de Johan Cruijff ArenA de volgende opponent in het miljardenbal.