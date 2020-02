Ajax moet vrezen voor straf na aankondiging UEFA-onderzoek

Ajax moet rekening houden met een nieuwe straf van de UEFA.

De Europese voetbalbond is een onderzoek gestart naar aanleiding van de misdragingen van fans in de uitwedstrijd tegen van vorige week donderdag.

Tijdens het met 2-0 verloren duel werd er onder meer een aansteker gegooid naar Getafe-spits Deyverson. Op 26 maart krijgt te horen of het gestraft wordt.

De supporters van Ajax lieten zich uitlokken door Deyverson, nadat hij de 1-0 had gemaakt in de 37ste minuut. Hij provoceerde voor het uitvak, waarna de spits werd geraakt door een aansteker.

De waarnemers van de UEFA hebben gerapporeerd dat er tijdens het duel met voorwerpen is gegooid. Daarnaast zijn ook stoelen kapotgemaakt in het uitvak. Ajax heeft zes dagen de tijd om te reageren op de aantijgingen.

Ajax werd de afgelopen jaren vaker gestraft door de UEFA. Vanwege diverse incidenten tijdens de uitwedstrijd tegen in de eerder dit seizoen, had Ajax nog een voorwaardelijke straf openstaan van een wedstrijd zonder uitsupporters.

Derhalve mochten er geen Ajax-fans bij de groepswedstrijd tegen op Stamford Bridge aanwezig zijn. Deyverson ontkende na afloop dat hij de Ajax-fans had geprovoceerd. "Het doel waar ik scoorde was nou eenmaal dicht bij het uitvak", liet hij optekenen in gesprek met AS.

"Er werden dingen naar me gegooid, maar het is ze vergeven. Ik heb een doelpunt gemaakt en vierde het met de tatoeage van mijn vrouw, dat is het."

Deyverson ging theatraal naar de grond toen hij een aansteker tegen zich kreeg aangegooid. "De aansteker kwam hard aan, dat deed pijn. De UEFA zal spreken."