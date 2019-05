'Ajax moet vrezen voor Engelse concurrentie in strijd om Bergwijn'

Tottenham Hotspur heeft concrete belangstelling voor Steven Bergwijn, zo meldt Voetbal International.

De -finalist gaat naar verluidt op korte termijn een bod uitbrengen op de aanvaller, zo is volgens het weekblad de verwachting van . Ook zou nog altijd op het vinkentouw zitten om Bergwijn binnen te halen.



Tottenham werd ook vorig jaar zomer al in verband gebracht met Bergwijn, die aast op een vertrek uit Eindhoven. De interesse van the Spurs zou binnenkort worden geconcretiseerd, denkt men bij PSV. In een eerder stadium werd de 21-jarige aanvaller gelinkt aan onder meer en . Voetbal International wist maandagavond te melden dat Steven Berghuis van in Eindhoven in beeld is als eventuele opvolger van Bergwijn.



Ondertussen zou ook niet uitgesloten zijn dat Ajax zich concreet gaat mengen in de strijd om Bergwijn. Een overgang van PSV naar de Nederlandse hoofdstad ligt echter gevoelig, wat de kans op een transfer naar Tottenham reëler maakt. Ajax denkt naar verluidt ook aan Davy Pröpper, die zich met ternauwernood handhaafde in de Premier League en zich momenteel met het voorbereidt op de .