Ajax moet vrezen voor Champions League-kwartfinale zonder uitfans

Ajax hoort op 15 maart wie de volgende tegenstander is in de Champions League, maar fans die hopen op een mooie reis komen mogelijk bedrogen uit.

Ajax plaatste zich eerder deze week met een 1-4 overwinning op Real Madrid in het Santiago Bernabéu voor de kwartfinales van de Champions League. De Amsterdammers werden in de Spaanse hoofdstad gesteund door enkele duizenden supporters, die zich vocaal ook in het stadion van de Koninklijke lieten gelden. Ajax moet het tijdens de volgende Europese uitwedstrijd echter mogelijk zonder deze steun zien te stellen, zo melden het Algemeen Dagblad en Voetbal International vrijdagavond.

De UEFA is namelijk een onderzoek gestart naar aanleiding van het vernielen van een veiligheidsnet rondom het uitvak in het stadion van Real en het gooien van voorwerpen. De Europese voetbalbond legde Ajax eerder dit seizoen al een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder uitsupporters op na ongeregeldheden bij het uitduel met Benfica in de groepsfase.



Als de UEFA het incident in het Bernabéu ernstig genoeg acht, moet Ajax de uitwedstrijd in de kwartfinales zonder eigen aanhang spelen. De Amsterdammers weten op 15 maart wie de tegenstander zal worden in die fase van de Champions League, maar zullen niet eerder dan 28 maart beginnen met het verkopen van kaartjes voor het uitduel. De Europese bond komt op die dag namelijk met een uitspraak en Ajax zal dan pas weten waar het aan toe is.



Naast het onderzoek van de UEFA heeft de club vrijdag ook slecht nieuws gekregen van de KNVB. De Nederlandse voetbalbond heeft namelijk een boete van vijftienduizend euro opgelegd naar aanleiding van het vuurwerk dat in de Johan Cruijff ArenA werd afgestoken tijdens het TOTO KNVB Beker-duel met sc Heerenveen. De KNVB heeft bovendien als voorwaardelijke straf opgelegd dat de club één wedstrijd zonder publiek op de zuidtribune, waar het vuurwerk in kwestie werd afgestoken, moet spelen als er nog een dergelijk incident plaatsvindt.