Ajax moet strijden voor toptalent: "Er zijn twee andere clubs geïnteresseerd"

Diego Lainez staat nadrukkelijk op de radar van Ajax.

De achttienjarige aanvaller van Club América moet naar verluidt deze winter de overstap naar de Amsterdammers maken voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro, maar Santiago Banos, sportief directeur van de Mexicaanse club, benadrukt dat er meer gegadigden zijn voor Lainez.

"Het is bijna zeker dat hij de Mexicaanse competitie gaat verlaten”", laat de sportbestuurder in gesprek met ESPN weten over het Mexicaanse toptalent, die zelf al heeft aangegeven graag voor Ajax te willen voetballen in de nabije toekomst. "We willen hem de stap naar de grotere competities niet ontnemen", vervolgt Banos zijn verhaal.



Vanwege de play-offs om de landstitel in Mexico legde Ajax de voorbereiding op de transfer van Lainez naar Amsterdam de voorbije weken stil. De gesprekken zouden inmiddels weer in gang zijn gezet. Banos erkent dat er belangstelling van Ajax is, maar benadrukt dat de club van trainer Erik ten Hag niet de enige optie is voor de buitenspeler, die ook al werd gelinkt met AS Roma.



"Het is nu duidelijk dat hij veel interesse heeft gewekt, op nationaal en internationaal niveau. Ja, het klopt dat er interesse is (van Ajax, red.), maar er is ook belangstelling van twee andere clubs, dus we gaan het zien. We moeten nu rustig handelen en kijken wat de beste aanbieding is voor zowel de club als voor Diego", besluit Banos.