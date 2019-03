Ajax mist 'type Van Halst en Poulsen': "Leiders die in teambelang dachten"

imponeerde dit seizoen in de tegen clubs als , en , maar ging in de kopje onder tegen , , en . In zijn column voor De Telegraaf vraagt Valentijn Driessen zich af hoe dat mogelijk is. Hij vindt dat het in de ploeg van trainer Erik ten Hag ontbreekt aan leiders.

Volgens Driessen zit er een lijn in de manier waarop Ajax verliest in de Eredivisie. "Elke keer luidt de analyse: afgebluft, te weinig scherpte en onvoldoende passnauwkeurigheid. Dat laatste geldt niet als excuus met de aanwezigheid van de beste verzameling topvoetballers in Nederland", schrijft hij. "Het probleem zit in de koppies van de Ajacieden. Individueel legden de Alkmaarders, in navolging van Feyenoord en Heracles, meer energie in AZ - Ajax dan de Amsterdammers en lag de pijngrens bij AZ veel hoger. Evenals de gretigheid en bereidheid om voor elkaar door het vuur te gaan."



Driessen merkt op dat Ajax zich op bovengenoemde aspecten in Europees verband niet laat aftroeven. "Die constatering houdt in dat veel Ajax-spelers het belangrijker vinden zich in de Champions League te manifesteren dan in de competitie. Bewust of onbewust misschien logisch. En zei directeur Edwin van der Sar na de 4-1 bij Real Madrid niet dat internationaal aanzien het belangrijkste is? Toch is dat de verkeerde focus als je als rijkste van allemaal met veruit het beste spelersmateriaal misschien voor het vijfde seizoen achtereen geen kampioen van Nederland wordt."



Hij vindt dat het transferbeleid tegen het licht gehouden mag worden. "Ronald Koeman en Frank de Boer pikten Jan van Halst en Simon Poulsen op als ontbrekende schakel om kampioen te worden met hun talentrijke spelersgroep. Zij zagen Ajax niet als springplank of als middel om zich financieel binnen te spelen", aldus Driessen. "Van Halst en Poulsen waren weliswaar niet de besten, maar wel leiders die in teambelang dachten, spelers op sleeptouw namen en er niet voor terugdeinsden om types als Hakim Ziyech en Dusan Tadic te corrigeren op hun gedrag binnen en buiten het veld."



Volgens Driessen ontbreekt er in de selectie van Ajax iemand met autoriteit. "En ook trainer Erik ten Hag mist die. Het rendement van raspaardjes Ziyech en Tadic ligt verschrikkelijk hoog, maar als je met een ander type speler erbij drie doelpunten minder scoort en wel kampioen wordt, is de keus makkelijk en snel gemaakt. Komt bij dat types als Van Halst en Poulsen niet de wereld kosten qua transfersom en salaris."