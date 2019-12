Ajax mist 'Messi': "Prestaties van vorig seizoen waren een uitzondering"

De Spaanse media concluderen dat Ajax dinsdagavond onvoldoende kansen creëerde tegen Valencia om de volgende ronde van de Champions League te halen.

De ploeg van Erik ten Hag verloor in eigen huis met 0-1 van los Che, een prestatie van trainer Albert Celades en consorten die in Spanje met veel gejuich wordt ontvangen.

Volgens AS is de moed van beloond in Amsterdam. "Valencia kwam niet alleen naar Amsterdam om de voorsprong te pakken en daarna achterover te leunen, maar had ook nog eens de beste kansen. had het balbezit en probeerde, maar Valencia hield stand. (...) De club heeft vorig jaar (in de tegen , red.) al laten zien iemand als Lionel Messi te kunnen weerstaan. Bij Ajax was er niemand met de gave van Messi."

Mundo Deportivo zag dat Ajax als een wervelwind tekeer ging in de Johan Cruijff ArenA, met name na de thee. "Maar Valencia twijfelde niet en had een antwoord op de druk van Ajax. De scheidsrechter (Clément Turpin, red.) en de sterke verdediging van Valencia ontregelden Ajax."

Marca constateert dat Ajax niet zo snel en precies handelde als normaal. "Erik ten Hag streeft totaalvoetbal na, maar het ontbrak bij Ajax aan zuurstof om over obstakels te trotseren." Volgens de grootste sportkrant van Spanje vertoonde Ajax symptomen van verwarring.

Ook Super Deporte geeft aan dat Valencia een uitstekende prestatie heeft geleverd door te winnen tegen Ajax en als groepswinnaar verder te gaan. "Met vrijwel alleen maar jeugdspelers op de bank en dus weinig wisselmogelijkheden kon Valencia de druk weerstaan. Na vele jaren kan Valencia zich weer meten met de Europese top."

ABC ziet de plek van Ajax in de halve finale van de van vorig seizoen als een uitzondering. Het Spaanse medium vond dat de wedstrijd vol fouten zat. "Mouctar Diakhaby kwam steeds in de problemen als hij een paar seconden de bal had en aan de andere kant van het veld maakte Joël Veltman een fout, terwijl de communicatie bij Edson Álvarez en Lisandro Martínez slecht was."

"De prestaties van vorig seizoen waren een uitzondering. Valencia kan weer lachen nu ze tot de beste clubs behoren."