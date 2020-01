'Ajax mist Hakim Ziyech in topper tegen PSV in februari'

Ajax kan de komende weken niet beschikken over Hakim Ziyech, zo melden het Algemeen Dagblad en Voetbal International.

Een kuitblessure, opgelopen in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen , houdt de middenvelder de komende weken aan de kant.

' gaat de pittige reeks (Groningen-uit, -thuis, Utrecht-uit) tegemoet zonder de architect van het aanvalsspel', zo klinkt het.

Ziyech verstapte zich zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta en had zichtbaar pijn. Er was in eerste instantie onduidelijkheid over de ernst van de blessure, maar later bleek het om problemen met de kuit te gaan.

Ziyech ging op de grond zitten, gooide zijn scheenbeschermers weg en gebaarde dat een wissel noodzakelijk was.

De aanvallende middenvelder verliet zichtbaar ontevreden het veld in de Johan Cruijff ArenA en werd na een uur spelen afgelost door Jurgen Ekkelenkamp.

Trainer Erik ten Hag kon kort na de overwinning op Sparta nog geen uitsluitsel geven over de kwetsuur van Ziyech, maar enkele dagen later is er dus meer bekend. De spelmaker is enkele weken uit de roulatie, wat een behoorlijke domper is voor de koploper in de .

Lees beneden verder

Ziyech staat op zes doelpunten en twaalf assists in competitieverband. Alleen Dusan Tadic was tot dusver bij meer Eredivisie-doelpunten van Ajax betrokken: 21.

Ziyech mist dus enkele zeer belangrijke wedstrijden van Ajax, dat nog op verschillende fronten meestrijdt. De Amsterdammers krijgen 2 februari bezoek van PSV, terwijl volgende maand ook de wordt hervat.

De formatie van Ten Hag neemt het in de achtste finale op tegen . De eerste ontmoeting op Spaanse bodem is op 20 februari, terwijl de returnwedstrijd precies een week later gepland staat.