Ajax met Van de Beek en Álvarez naar Griekenland voor duel met PAOK

Donny van de Beek is gewoon opgenomen in de Ajax-selectie voor het duel met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League.

De ploeg van trainer Erik ten Hag is maandag met de door begeerde aanvallende middenvelder op het vliegtuig gestapt naar Griekenland.

Ook de Mexicaanse aankoop Edson Álvarez reist mee naar Thessaloniki. Dinsdagavond wacht de eerste ontmoeting met PAOK

Spaanse media meldden het afgelopen weekend dat de transfer van Van de Beek naar Real Madrid slechts een kwestie van uren zou zijn. Het Algemeen Dagblad schrijft maandag echter dat de Amsterdamse clubleiding een transfer over de dubbele ontmoeting met PAOK heen wil tillen.

Mocht Van de Beek in actie komen in de voorrondes van de , dan heeft dat geen gevolgen voor zijn eventuele inzetbaarheid in de groepsfase bij de Koninklijke, wanneer het tot een overstap komt.

Ook Álvarez is mee naar Griekenland. Zijn werkvergunning is sinds vorige week binnen. De Mexicaan trainde vrijdag voor het eerst mee met en dinsdagavond kan hij debuteren. Ook Kik Pierie is mee.