Ajax met Hakim Ziyech tegen AZ, Ryan Babel ontbreekt op de bank

Ajax begint zondagavond tegen AZ met Quincy Promes en Hakim Ziyech in de basis, zo melden de Amsterdammers.

Laatstgenoemde ontbrak tegen en omdat hij niet volledig fit was, maar de Marokkaans international is voldoende hersteld om aan de aftrap te verschijnen.

Ryan Babel, normaliter basisklant, is vanwege fysieke klachten niet van de partij in Alkmaar. Op het middenveld heeft Ten Hag een basisplaats ingeruimd voor Carel Eiting.

Promes maakte afgelopen donderdag zijn rentree in de met 2-1 gewonnen -wedstrijd tegen Getafe. De Oranje-international kwam na 45 minuten spelen binnen de lijnen.

Zondagavond start hij samen met Ziyech in de basis. Babel is zodoende uit de basis verdwenen en zit niet bij de wedstrijdselectie. De ervaren aanvaller is niet wedstrijdfit. Babel kampt met lichte kuitklachten en moet het duel met laten schieten.

Aan de kant van AZ heeft trainer Arne Slot gekozen voor het centrale duo bestaande uit Ramon Leeuwin en aanvoerder Teun Koopmeiners.

Dani de Wit start op het middenveld tegen de club waar hij werd opgeleid. De Alkmaarse voorhoede bestaat uit Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.00 uur.

Opstelling : Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Eiting, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Clasie, De Wit, Midtsjö; Stengs, Boadu, Idrissi