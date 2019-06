'Ajax meldt zich nog deze week bij PSV voor Steven Bergwijn'

Quincy Promes is zeker niet de laatste aanwinst van Ajax, zo benadrukt De Telegraaf dinsdag.

Volgens het dagblad is de verwachting dat directeur voetbalzaken Marc Overmars zich deze week bij meldt voor Steven Bergwijn. De Eindhovense club is in principe niet bereid om de Oranje-international aan de concurrent uit Amsterdam te verkopen.

De Telegraaf wijst erop dat het PSV vooralsnog niet lukt om de geblesseerde Hirving Lozano voor de hoofdprijs te slijten. Bij is de aanvaller annex Mexicaans international inmiddels tweede keus, achter James Rodriguez van . Indien PSV geen fors bod op Lozano ontvangt, dan zou de verkoop van Bergwijn volgens het dagblad voor kapitaal moeten zorgen bij PSV om de transfermarkt op te gaan.



Mark van Bommel heeft al diverse keren laten weten dat PSV substantiële versterking nodig heeft. De oefenmeester van de Eindhovenaren zette de deur voor een transfer van Bergwijn naar zelfs vorige week op een kier, indien er sprake is van een marktconform bod. Ajax denkt volgens De Telegraaf aan Senegalees international Krépin Diatta als mogelijk alternatief voor Bergwijn.



Ajax versterkte zich voor komend seizoen met Lisandro Martinez, Razvan Marin, Kik Pierie, Kjell Scherpen en Promes. De club uit Amsterdam maakte maandag ook bekend dat Bruno Varela wederom van is gehuurd, mét een optie tot koop. Als Matthijs de Ligt de komende weken zijn vertrek aankondigt, wil Ajax direct doorschakelen met een nieuwe rechter centrale verdediger.