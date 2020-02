Ajax meldt komst Antony en maakt transfersom bekend

Ajax heeft de komst van Antony zaterdagavond wereldkundig gemaakt.

De Braziliaanse vleugelaanvaller komt na dit seizoen over van São Paulo en heeft voor vijf seizoenen getekend in Amsterdam.

heeft de transfersom wereldkundig gemaakt: de komst van Antony kost de club minstens 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen euro.

De Amsterdammers nemen tegelijkertijd de laatste twintig procent van de transferrechten van David Neres over van São Paulo, maar zien dat niet als onderdeel van de overgang van Antony.

Het extra bedrag voor Neres wordt daarom in het persbericht buiten beschouwing gelaten, maar volgens eerdere berichtgeving kost het de koploper van de zes miljoen euro om volledig eigenaar van de 22-jarige Braziliaan te worden.

De transfer van Antony hing al lange tijd in de lucht. Zaterdagavond berichtte De Telegraaf al dat Antony in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Junior Pedrosa in de Johan Cruijff ArenA zijn handtekening heeft gezet onder de meerjarige verbintenis.

Ook directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax en São Paulo-directeur Alexandre Passaro waren daarbij betrokken.

"Ik heb altijd gezegd alleen te vertrekken als er een bod kwam dat goed was voor São Paulo, de club die in mijn jeugd deuren heeft opengezet", zo laat Antony weten aan De Telegraaf in een eerste reactie.

De negentienjarige buitenspeler maakte op 15 november 2018 zijn officiële debuut voor São Paulo. Tot nu toe speelde de linksbenige rechtsvoor 32 competitiewedstrijden in de Braziliaanse , waarin hij 4 doelpunten maakte.

Vanwege de transferperikelen speelde Antony in 2020 nog geen enkele wedstrijd voor zijn club.