Ajax meldt deal met SC Freiburg en neemt Alex Méndez over

Ajax heeft zich versterkt met Alex Méndez, zo meldt de club via de officiële kanalen.

De middenvelder komt over van SC Frebirug en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022.

De Amerikaans jeugdinternational sluit volgens de Amsterdammers zo spoedig mogelijk aan bij de selectie van Jong -trainer Mitchell van der Gaag.

Méndez, die ook over een Mexicaans paspoort beschikt, werd opgeleid bij Los Angeles Galaxy. Aan het begin van dit kalenderjaar maakte hij de overstap naar . Tot een officieel debuut in de kwam het niet.

De middenvelder is een bekende van Amerikaans jeugdinternational Sergiño Dest. De verdediger die afgelopen zaterdag tegen zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax maakte, kwam afgelopen zomer samen met Méndez uit op het WK Onder-20.

Het contract van Méndez in Duitsland liep nog door tot medio 2020. De hoogte van de transfersom die gemoeid is met de overstap is onbekend.

Op 9 augustus kan Méndez zijn debuut maken namens Jong Ajax in de eerste competitiewedstrijd tegen .

Eerder deze zomer haalde Ajax al Razvan Marin, Lisandro Martinez, Quincy Promes, Bruno Varela, Edson Alvarez, Kik Pierie en Kjell Scherpen.