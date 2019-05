Ajax meldt belangrijke data van voorbereiding van volgend seizoen

Het seizoen van Ajax zit er nog maar net op, maar de Amsterdammers kijken alweer vooruit naar de volgende jaargang.

Al vroeg in het nieuwe seizoen staan belangrijke wedstrijden op het programma voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Zo strijdt de landskampioen op zaterdag 27 juli in de Johan Cruijff Schaal tegen voor de eerste prijs van het seizoen, terwijl kort daarna gespeeld wordt om kwalificatie voor de .

Zoals gebruikelijk gaan de Amsterdammers komende zomer op trainingskamp in De Lutte. De spelers zonder interlandverplichtingen melden zich op vrijdag 21 juni bij de club en verblijven van maandag 24 juni tot en met zaterdag 29 juni in De Lutte. Vanaf zaterdag 13 juli wacht ook nog een trainingsweek in het Oostenrijkse Bramberg. Op beide trainingsstages speelt twee oefenwedstrijden, die toegankelijk zijn voor publiek. De trainingen zijn echter besloten.



Door het kampioenschap van afgelopen seizoen begint Ajax in de derde voorronde van de kampioenenroute van de Champions League. De loting voor deze ronde vindt plaats op maandag 22 juli. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 6 of woensdag 7 augustus, terwijl de return plaatsvindt op dinsdag 13 of woensdag 14 augustus. Op maandag 5 augustus wordt geloot om de play-offs van de Champions League, de laatste ronde die Ajax dient te overleven.