Ajax meldt akkoord met AZ en zwaait De Wit uit

Ajax heeft Dani de Wit aan AZ verkocht, zo melden de Amsterdammers vrijdagmiddag via de officiële kanalen.

Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA liep nog door tot de zomer van 2021. De Amsterdammers doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar naar verluidt betalen de Alkmaarders twee miljoen euro voor de middenvelder.

"Dit voelt hartstikke lekker en ik heb er veel zin in", reageert De Wit na het ondertekenen van het meerjarige contract bij . "AZ is een heel grote club, daar wil je graag voor tekenen. We willen dit seizoen zo hoog mogelijk eindigen in de en zo ver mogelijk komen in Europa."

De Wit keek donderdagavond met veel spanning naar het treffen tussen zijn nieuwe werkgever en Royal Antwerp in de play-offs van de . "Ik zat thuis vol spanning op de bank met mijn vriendin. Het was uiteindelijk toch nog juichen, toen die mooie goal van Calvin Stengs binnen viel. We zijn allemaal blij met de overwinning (1-4, red.)."

Volgens directeur voetbalzaken Max Huiberts heeft AZ een 'heel mooie versterking binnengehaald'. "Dani is een middenvelder met diepgang, spelinzicht en scorend vermogen. Daarbij is dit een jongen met een geweldig karakter, die daarmee een voorbeeld kan zijn voor andere spelers." Het is nog niet duidelijk of De Wit zondag in de uitwedstrijd van AZ tegen al zijn debuut kan maken.

De Wit doorliep de jeugdopleiding van en vertegenwoordigde daarnaast verschillende nationale elftallen. Zijn debuut in Jong Ajax volgde in februari 2017, terwijl de middenvelder een jaar later zijn vuurdoop in de hoofdmacht beleefde. De Wit kwam uiteindelijk tot vijftien wedstrijden in het eerste elftal van de regerend landskampioen uit Amsterdam.